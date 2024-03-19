37 закладок в разных районах Барнаула: полицейские задержали очередного наркосбытчика

Наркосбытчик, 41-летний уроженец одной из республик Средней Азии, был задержан оперативниками отдела по противодействию этнической наркопреступности и контрабанде наркотиков УНК ГУ МВД России по Алтайскому краю при формировании очередного тайника с закладкой.

Согласно заключению эксперта, изъятое является наркотическим средством – героином, весом чуть более грамма.

В ходе разбирательства сотрудники полиции установили, что в столице края мужчина успел сформировать 37 тайников-закладок в разных районах города, о координатах которых в онлайн-режиме информировал куратора.

По предварительным данным, получив в феврале оптовую партию «синтетики» в городе Новосибирске, в начале марта подозреваемый, который одновременно исполнял роль курьера и закладчика, прибыл Барнаул с целью сбыта наркотических средств, арендовав здесь квартиру посуточно.

К тому же было установлено, на территории страны мужчина находился незаконно: осенью прошлого года с целью дальнейшего трудоустройства он прибыл на территорию Российской Федерации, встав на миграционный учет, однако ни патента, ни разрешения на временное проживание, ни вида на жительство в дельнейшем не получал.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 30, пунктам «а», «б» ч. 3 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере группой лиц по предварительному сговору».

Судом злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Взято отсюда.

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