38-летнему жителю города Барнаула предъявлено обвинение в похищении незнакомой женщины

По данным следствия, 27 февраля 2024 года в вечернее время 38-летняя жительница города Барнаула возвращалась с работы домой. По дороге, в районе частного сектора, к ней подошел незнакомый мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. Приставив нож к телу потерпевшей, он, угрожая причинением насилия, приказал женщине проследовать к его дому.

Заведя ее внутрь, он закрыл дверь на щеколду, однако потерпевшая стала оказывать активное сопротивление. Выхватив нож из рук обвиняемого, женщине удалось открыть дверь и забежать в соседний дом, попросив о помощи.

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователями ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.

Взято отсюда.

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