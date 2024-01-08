48 единиц незаконно хранящегося оружия добровольно сдали жители Алтайского края

Росгвардия по Алтайскому краю подвела итоги работы по приему у населения незаконно хранящегося оружия.

Источник фото: Росгвардия по Алтайскому краю

С начала 2023 года в рамках добровольной кампании жители Алтайского края сдали 48 единиц оружия: 41 единицу охотничьих ружей, 1 ствол к гладкоствольному оружию, 1 обрез, 3 единицы газового оружия, 1 нарезное оружие и 1 оружие ограниченного поражения. Сообщает Росгвардия по Алтайскому краю .

Также жители сдали более 1,2 килограмм пороха и 180 патронов для различных видов снаряжений.

Все добровольцы, сдавшие оружие, получат денежные выплаты в размере от 500 до 8 800 рублей, в зависимости от вида, состояния и исправности снаряжения.

Общая сумма вознаграждений за 2023 года в рамках программы «Обеспечение прав граждан и их безопасности» составила 282 660 руб.

Росгвардия напоминает, что за незаконное хранение оружия предусмотрено наказание в виде лишения свободы до четырех лет. Однако при добровольной сдаче оружия наказание не предусмотрено.

Обращаться по вопросу добровольной сдачи оружия и боеприпасов следует в ближайший отдел полиции или к сотрудникам территориальных подразделений Росгвардии.

Взято отсюда.

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