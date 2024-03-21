49 гидрологических постов контролируют паводковую ситуацию в Алтайском крае

В регионе продолжают сезонные работы по подготовке к паводку. Органы исполнительной власти края и местного самоуправления выполняют комплекс ежегодных превентивных мероприятий, рабочие группы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю проверяют готовность сил и средств территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к прохождению весеннего половодья.

За одни сутки в дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований края поступило 95 сообщений о подтоплении низменных участков местности и проблемах с пропуском талых вод. Все проблемы устранили, подчеркнули в Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю .

Также есть локальные подтопления придомовых территорий в низменных участках местности в Бийске, Рубцовске, Камне-на-Оби, Советском и Шипуновском районах. Для контроля за складывающейся обстановкой задействовали 49 гидрологических постов .

Межведомственная рабочая группа проводит предпаводковое обследование и проверку готовности гидротехнических сооружений в 15 муниципальных районах и городских округах, которые могут представлять опасность во время паводка. Также продолжают строительство четырех защитных дамб в Краснощековском районе, приступили к берегоукреплению и регулированию русел рек в Бийском и Советском районах.

Для проведения разведки, мониторинга развития паводкоопасной обстановки, координации действий и организации взаимодействия сил и средств работают оперативные группы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, которые оснащены всем необходимым оборудованием и беспилотными авиационными системами для проведения мониторинга гидрологической обстановки.

Фото: Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

Взято отсюда.

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