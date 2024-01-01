5 человек пострадали в ДТП около барнаульского посёлка Черницк

В результате ДТП пострадали 5 человек, двоих госпитализировали.

Источник фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Два автомобиля столкнулись 1 января. На помощь потерпевшим пришли сотрудники МЧС по Алтайскому краю . Пятеро специалистов деблокировали людей из поврежденных автомобилей и смыли легковоспламеняющиеся жидкости с проезжей части.

В результате ДТП пострадали 5 человек, двоих госпитализировали.

Взято отсюда.

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