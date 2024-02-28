54-летнего пешехода сбили в Барнауле

Мужчина доставлен в больницу.

Источник фото: «Инцидент Барнаул»

Утром 28 февраля в районе дома № 51 на улице Взлетной в Барнауле автомобиль сбил мужчину на пешеходном переходе.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что 54-летний пешеход переходил проезжую часть по регулируемому переходу на зеленый сигнал светофора. В этот момент на него совершил наезд 26-летний водитель ВАЗ 2110.

В результате происшествия мужчина получил телесные повреждения, его доставили в больницу. По факту ДТП полиция проводит проверку.

Взято отсюда.

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