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573 жителя Алтайского края пропали в прошлом году

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573 жителя Алтайского края пропали в прошлом году

В 2023 году волонтеры «Лиза Алерт» нашли в Алтайском крае живыми 448 человек. Всего в прошлом году искали 573 пропавших, в том числе 143 ребенка.

Как отмечают волонтеры, поиски проходят круглосуточно и при любой погоде. К сожалению, не всегда поисковые мероприятия завершаются благополучно. Так, 18 человек в прошлом году так и не нашли, а 49 пропавших найдены погибшими, пишут Вести22.

Больше всего людей пропадает летом — свыше 60 ежемесячно. Чаще всего причиной исчезновения становятся походы в лес, когда человек теряет направление и не может выйти самостоятельно.

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Взято отсюда.

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