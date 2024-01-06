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6 января отмечается Рождественский сочельник

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6 января отмечается Рождественский сочельник

Вечером 6 января во всем мире православные христиане будут отмечать Рождественский сочельник.

Это канун Рождества, который в также называют «коляды». На Руси этот праздник был особенно любим.

В Рождественский сочельник до «вечерней звезды», то есть до вечерних песнопений за Богослужением «Волхви же со звездою путешествуют», ничего не ели и даже не садились за стол. С появлением же на небе первого радостного огонька, который возвестил когда-то волхвам о рождении Спасителя, можно было начинать праздновать.

Главное кулинарное событие Рождества — это ужин в сочельник. На Руси в канун Рождества люди обязательно клали на стол пучок свежего сена — в память о яслях, в которых родился Иисус. Стол накрывали белоснежной скатертью и расставляли на нем двенадцать блюд – по числу апостолов – и все блюда были постными.

С наступлением 7 января на стол разрешалось ставить и мясные блюда.

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