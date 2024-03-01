6 лет колонии присудили водителю, который въехал в остановку с людьми в Новоалтайске

12 марта 2023 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения сел за руль автомобиля «Мазды МПВ», он не являлся собственником транспортного средства, владелец автомобиля сидел рядом на пассажирском сидении и тоже был пьян.

На втором километре дороги «Новоалтайск — Новогорский» водитель нарушил ПДД и въехал в остановку с людьми. Погиб мужчина, травмы получила женщина. Водитель с другом покинули место ДТП.

Как сообщает прокуратура Алтайского края, сначала вину друзья признавать не хотели и оговаривали друг друга. Но, в ходе экспертизы на руле установили отпечатки пальцев обвиняемого. На суде он свою вину признал и раскаялся.

Мужчину приговорили к шести годам колонии общего режима. Гражданские иски на сумму 1,8 млн рублей были удовлетворены.

Взято отсюда.

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