68-летний водитель сбил женщину с малолетним ребенком в Рубцовске

Проводится проверка.
Источник фото: Инцидент Рубцовск
Утром 28 декабря на проспекте Ленина в Рубцовске 68-летний водитель сбил женщину с трехлетним ребенком.
Сообщается, что пешеходы передвигались по нерегулируемому пешеходному переходу, где и попали под колеса «Джили МК Крос».
Пострадавшим матери и сыну оказывается медицинская помощь. Прокуратура Алтайского края начала проверку причин и условий, способствовавших происшествию.
Взято отсюда.
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