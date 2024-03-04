7 человек погибли в ДТП в Алтайском крае за неделю

42 ДТП зарегистрировано за прошедшую неделю в Алтайском крае. В дорожных происшествиях погибли 7 человек и 54 получили ранения, в том числе 2 ребенка.

Как рассказали в Госавтоинспекция Алтайского края, основными причинами ДТП стали нарушение правил проезда пешеходных переходов, выезд на встречную полосу, несоответствие скорости условиям движения.

За неделю сотрудники Госавтоинспекции выявили 5769 нарушений ПДД РФ. 132 водителя управляли ТС с признаками опьянения, 21 из них совершил данное правонарушение повторно.

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