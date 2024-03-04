реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

7 человек погибли в ДТП в Алтайском крае за неделю

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

7 человек погибли в ДТП в Алтайском крае за неделю

42 ДТП зарегистрировано за прошедшую неделю в Алтайском крае. В дорожных происшествиях погибли 7 человек и 54 получили ранения, в том числе 2 ребенка.

Как рассказали в Госавтоинспекция Алтайского края, основными причинами ДТП стали нарушение правил проезда пешеходных переходов, выезд на встречную полосу, несоответствие скорости условиям движения.

За неделю сотрудники Госавтоинспекции выявили 5769 нарушений ПДД РФ. 132 водителя управляли ТС с признаками опьянения, 21 из них совершил данное правонарушение повторно.

Еще читают

Взято отсюда.

алтай последние новости , банкфакс алтай новости ,

горняк22 телеграм
МЧС сообщило подробности ЧП в Белгородской области

МЧС сообщило подробности ЧП в Белгородской области

Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото На месте происшествия в Губкинском…

Узнать больше
Суд в Москве возобновил следствие по делу Раковой и Зуева

Суд в Москве возобновил следствие по делу Раковой и Зуева

Бывший заместитель министра просвещения РФ Марина Ракова. Архивное фото Никулинский…

Узнать больше
Бастрыкин обратился в ГП из-за решения суда по делу о смерти участника СВО

Бастрыкин обратился в ГП из-за решения суда по делу о смерти участника СВО

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото Глава СК России…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp