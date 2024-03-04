75-летнего мужчину зарезали и подожгли в Тальменском районе

Возбуждено уголовное дело.

Источник фото: СУ СК России по Алтайскому краю

23 февраля 42-летний житель одного из сел Тальменского района отправился в гости к своему пожилому соседу. Во время распития спиртного у мужчин завязался конфликт, передает СК по Алтайскому краю .

По данным следствия, 75-летний хозяин дома стал нелицеприятно отзываться о друге гостя, а потом и вовсе выгонять его. В этот момент оказалось, что злоумышленник пришел в гости не с пустыми руками. Он достал нож и нанес обидчику не менее 10 ударов в жизненно-важные органы. Пенсионер скончался на месте.

Испугавшись содеянного, злоумышленник ушел домой. Однако через некоторое время решил вернуться, чтобы скрыть следы преступления. Мужчина накрыл тело соседа покрывалом, после чего поджег.

Против сельчанина возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Его заключили под стражу.

Взято отсюда.

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