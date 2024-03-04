реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

848 засоров на сетях устранили специалисты Росводоканал Барнаул с начала года

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

848 засоров на сетях устранили специалисты Росводоканал Барнаул с начала года

Барнаульский водоканал за два месяца 2024 года уже устранил 848 засоров на сетях канализации. В основном «трофеями» сотрудников становятся смытые в унитаз салфетки.

Представители Росводоканал Барнаул регулярно призывают барнаульцев соблюдать простые, но очень важные правила пользования канализацией. В систему водоотведения запрещено сбрасывать любые биологически неразлагаемые предметы – строительный мусор, ткань, песок, цемент, предметы личной гигиены, полиэтиленовые пакеты, пластик, стекло, щелочь, пищевые продукты.

«Особенно страшен для корректной работы канализации жир – он оседает на трубах, к нему прилипает туалетная бумага и другие отходы», – рассказал директор по производству Росводоканал Барнаул Дмитрий Власов.

Лучшая профилактика образования засоров – промывка сетей. Автопарк барнаульского водоканала оснащен мощной каналопромывочной техникой. Эти машины позволяют эффективно проводить промывку даже на трубопроводах большого диаметра. Чаще всего такие работы осуществляются на коммуникациях, отводящих стоки от многоэтажных домов.

Обратиться в водоканал, если вы столкнулись с засором или другой проблемой на сетях водоснабжения или водоотведения, можно по круглосуточному номеру кол-центра 500-101.

Реклама. ООО «Барнаульский Водоканал». ИНН 222106406.. Еще читают

Взято отсюда.

новости республики алтай последние , новости алтайского края и республики алтай ,

горняк22 телеграм
МЧС сообщило подробности ЧП в Белгородской области

МЧС сообщило подробности ЧП в Белгородской области

Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото На месте происшествия в Губкинском…

Узнать больше
Суд в Москве возобновил следствие по делу Раковой и Зуева

Суд в Москве возобновил следствие по делу Раковой и Зуева

Бывший заместитель министра просвещения РФ Марина Ракова. Архивное фото Никулинский…

Узнать больше
Бастрыкин обратился в ГП из-за решения суда по делу о смерти участника СВО

Бастрыкин обратился в ГП из-за решения суда по делу о смерти участника СВО

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото Глава СК России…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp