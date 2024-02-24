97 жителей Алтайского края подали заявки на участие в туристическом конкурсе «Мастера гостеприимства»

Подведены итоги заявочной кампании четвертого сезона конкурса «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия — страна возможностей». В новом сезоне заявки поступили от 97 алтайских специалистов.

На конкурс зарегистрировались жители всех 89 регионов России, а также 13 иностранных государств. Поступили заявки от 35 тысяч человек, сообщили в пресс-центре АНО «Россия — страна возможностей».

Жители Алтайского края участвуют в проекте «Мастера гостеприимства» уже пятый год. Участниками первых трех сезонов стали 604 жителя региона, 3 стали финалистами и 1 – победителем.

В новом сезоне заявки поступили от 97 алтайских специалистов. Они решили попробовать свои силы в направлениях «Менеджеры индустрии гостеприимства» и «Прорывные идеи в туризме». Это не только возможность заявить о себе, но и реализовать свой туристический проект, обменяться опытом, поучиться у наставников.

Участникам предстоит пройти несколько этапов конкурса: дистанционный, очные полуфиналы и финал в разных городах России.

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