Аграрии Алтайского края вновь установили рекорд по сбору гречихи

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По итогам 2023 года аграриям региона удалось собрать с полей 929 тысяч тонн гречихи, что стало абсолютным рекордом в масштабах страны
Алтайский край в очередной раз произвел рекордный урожай гречихи. В 2023 году алтайские аграрии собрали 929 тысяч тонн, сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.
Благодаря этому урожаю, Алтайский край вновь занял первое место среди всех регионов страны, а также установил новый рекорд по отношению к собственным показателям за всю историю возделывания культуры.
По данным районных органов управления АПК сформирован ТОП-10 районов Алтайского края по наивысшему сбору гречихи:
Взято отсюда.
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