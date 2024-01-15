АИРО отмечает 85-летний юбилей

В 2024 году Алтайскому институту развития образования имени Адриана Митрофановича Топорова исполняется 85 лет.

Со дня основания в 1939 году и до начала 1990-х учреждение называлось краевым институтом усовершенствования учителей. В 1991 году название сменилось на Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования (АКИПКРО). А в 2019 году, в год 80-летия, он был переименован в Алтайский институт развития образования, получив имя прославленного педагога — Адриана Митрофановича Топорова.

Становление института пришлось на 1939-1941 годы. Были определены цели, задачи и формы переподготовки учителей. Дальнейшему развитию помешала Великая Отечественная война, которая фактически оставила открывшийся институт без ресурсов, сотрудников призвали на фронт. Тем не менее, в годы войны институт был сохранен, а оставшиеся сотрудники, самоотверженно работая в невероятно трудных условиях, смогли не только поддерживать функционирование системы переподготовки кадров для образовательных учреждений края, но и вести просветительскую деятельность.

Затем наступил послевоенный период, ему на смену пришли сравнительно благополучные советские годы, тяжелые 90-е, полные перемен 2000-е.

Не обошлось без переездов из одного здания в другое. В свое нынешнее здание № 60 на проспекте Социалистическом институт переехал в 1974 году.

В разные годы институт возглавляли Николай Долгополов, Иван Коновальцев, Василий Котельников, Василий Максимов, Иван Суворинов, Мария Береговая, Людмила Светова, Владимир Тырышкин, Юрий Долженко, Владимир Матис, Наталья Калашникова, Максим Костенко. В институте открыта Галерея ректоров, где собрана информация обо всех руководителях учреждения.

Также в институте увековечили память о знаменитых педагогах-просветителях края, создав именные аудитории, в которых проходят занятия. Аудитории носят имена Ивана Шалаева, Адриана Топорова, Степана Титова, Василия Штильке, Василия Ершова, Руфины Овсиевской. Помимо этого, рядом с институтом разбит сквер Учительской славы Алтая, ежегодно обновляется Доска почета «Педагогическая слава Алтая» и установлена скульптура «Народному просветителю Алтая».

За 85 лет внутри института происходили реформы, внедрялись новые подходы, менялись форматы работы. Но на протяжении всей истории основное направление его деятельности остается неизменным – повышение квалификации работников образования. Все эти годы сотрудники делились с педагогами своим опытом, знаниями и информацией, были им помощниками в ежедневной работе.

Институт был и остается одним из ведущих центров подготовки высококвалифицированных кадров для системы образования региона. В 2021 году в АИРО открылся Центр непрерывного повышения педагогического мастерства, оснащенный современным цифровым оборудованием, мебелью, модельными лабораториями по химии, физике и биологии. Образовательное пространство включает в себя лектории, многофункциональные аудитории, коворкинг-зону и пространство для проектной деятельности. Здесь для педагогов проводят семинары, мастер-классы, практикумы.

За последние три года в школах Алтайского края появился 391 центр образования «Точка роста». Учителя получают в институте организационно-методическую поддержку, их обучают пользоваться оборудованием, поступившим в центры.

Наши сотрудники занимаются образовательной, методической, научной, экспериментальной, инновационной, консультационной, экспертной, конкурсной и другими видами деятельности. Помимо этого, они поддерживают инициативы, направленные на развитие образования и повышение культуры населения.

Благодарим педагогов минувших лет и ветеранов института за путь, который они прошли, а нынешних педагогов, коллег и партнеров — за поддержку нашей сегодняшней, не менее насыщенной деятельности.

Источник: АИРО

Взято отсюда.

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