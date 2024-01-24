Акция «Блокадный хлеб»

20 января Волонтёр Победы Общественного центра нашего колледжа Роман Крамаренко принял участие в акции «Блокадный хлеб».

Волонтёры регионального отделения вышли на улицы краевой столицы, чтобы рассказать о самом страшном периоде Великой Отечественной войны – блокаде Ленинграда.

Активисты раздавали жителям Барнаула карточки с информацией о тех долгих 872 днях, а также о символе Всероссийской акции. Им является кусочек хлеба весом в 125 граммов, именно такая минимальная норма выдачи была установлена во время блокады Ленинграда.

Взято отсюда.

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