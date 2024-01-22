Актера Андрея Гариста задержали за наркотики и избиение девушки

Фото: Кадр из фильма "Тихие воды – 2" (2022)

Сейчас артист находится под подпиской о невыезде. По статье о хранении и сбыте наркотиков ему грозит до 10 лет лишения свободы

Российского актера Андрея Гариста, известного по фильму “Подольские курсанты”, задержали в Москве. По данным столичного МВД, он избил девушку в ходе ссоры, также у него нашли наркотики. Об этом сообщает ТАСС .

В ночь на 21 января в одном из домов в 3-м Павелецком проезде после потасовки между Гаристом и девушкой мужчину задержали. По предварительному диагнозу, у нее оказалась резаная рана кисти, девушку доставили в больницу.

Кроме того, в ходе осмотра квартиры там нашли банки с высушенными растениями. Часть из них (более 150 граммов) оказалась марихуаной.

В отношении 29-летнего Гариста возбуждено уголовное дело по статье “Незаконные хранение и сбыт наркотиков в особо крупном размере“.

Андрей Гарист является актером театра “Ленком”. Он играл в спектаклях “Юнона и Авось”, “Безумный день, или Женитьба Фигаро”, “Вишневый сад”. Также он снялся в фильмах “Тихие воды – 2”, “Катя и Блэк” и других.

Ранее сообщалось, что звезду фильма “Триггер” Анатолия Руденко могли задержать ночью 18 января в Москве с мефедроном. По предварительным данным, полицейские нашли у него сверток с 0,5 грамма наркотиков.

Взято отсюда.

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