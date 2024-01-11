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Активисты «Движения первых» поздравили более 5 тысяч жителей Алтайского края, работающих в новогодние праздники

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Активисты «Движения первых» поздравили более 5 тысяч жителей Алтайского края, работающих в новогодние праздники

Акция «Российский детский Дед Мороз» проходит с 15 декабря до 13 января.

Источник фото: Министерство образования и науки Алтайского края

Участники движения поздравили с праздником сотрудников бюджетных и частных организаций, а также главного новогоднего волшебника – алтайского Деда Мороза.

«Акция «Движения первых» «Российский детский Дед Мороз» шагает по стране! В ней уже приняли участие более 100 тысяч человек. Наши юные Деды Морозы и Снегурочки поздравляют представителей тех профессий, которые помогают каждому из нас комфортно и безопасно провести Новый год в кругу семьи. Первые своими руками готовят подарки, чтобы создать новогоднее настроение и напомнить взрослым, что Новый год – это, прежде всего, время чудес и исполнения желаний», – отметил председатель правления «Движения первых» Григорий Гуров.

Для участников акции были организованы мастер-классы по изготовлению подарков и открыток, которые впоследствии стали подарками для работающих граждан.

Российское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых» создано по распоряжению президента России Владимира Путина 20 июля 2022 года. В Алтайском края «Движение первых» начало работу 26 января 2023 года.

Об акции уже узнало более 100 миллионов граждан. Лидерами по охватам стали Алтайский край, Воронежская и Ростовская области.

Взято отсюда.

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