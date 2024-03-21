«Активно готовлюсь к соревнованиям»: знакомим с Кириллом Тарасовым, участником регионального этапа Чемпионата профессионального мастерства «Профессионалы»

В 2024 году в региональном этапе Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» студенты колледжа АлтГУ будут участвовать в соревнованиях по следующим компетенциям: «Веб-технологии», «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности», «Программные решения для бизнеса», «Администрирование отеля», «Туризм» и впервые «Правоохранительная деятельность».

В 2023 году в компетенции «Программные решения для бизнеса» в региональном этапе Олег Коновалов занял 1 место, а по России стал 13. В этом году колледж АлтГУ представит Кирилл Тарасов . Его наставник – Ольга Третьякова .

Задание компетенции направлено на определение знаний, умений, навыков и трудовых функций, которые лежат в основе наиболее актуальных требований работодателей отрасли.

– Сейчас я активно готовлюсь к соревнованиям: пишу код, изучаю документацию и новые методы программирования. Приходится прорабатывать и оптимизировать очень много моментов, чтобы на площадке успеть написать задание и проверить себя на ошибки, – рассказал Кирилл Тарасов , студент колледжа АлтГУ.

В этом году студентам предстоит выполнить реализацию информационной системы для больницы «Медицинская информационная система». Это задание состоит из целого программного комплекса, включающего в себя веб-модуль, настольное и мобильное приложения, базу данных, api доступа к базе данных. Участники продемонстрируют широкий перечень умений, в том числе и soft skills.

Выполнение задания на чемпионате разбивается на 6 сессий: по две в день. Таким образом, работая над заданиями каждой из сессий, участники постепенно создают один программный продукт, направленный на автоматизацию деятельности некоторого предприятия.

– Основная трудность при выполнении заданий – нехватка времени. Изначально задание очень объемное и достаточно сложное, поэтому побеждает в конечном итоге тот, кто успеет реализовать больше функций в соответствии с заданием и с критериями оценки. Другая трудность заключается в том, что не все умения и навыки, требующиеся на чемпионате, входят в учебные программы, поэтому часть возможностей приходится участнику изучать самостоятельно при подготовке к чемпионату, – рассказала Ольга Третьякова , преподаватель колледжа АлтГУ.

Уверены, Кирилл Тарасов продемонстрирует свой профессионализм и достойно представит колледж АлтГУ на региональном этапе Чемпионата профессионального мастерства «Профессионалы».

Взято отсюда.

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