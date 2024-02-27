Актуальные проблемы переработки меда и пчелопродуктов обсудили на отраслевом совещании в Алтайском ГАУ

Сегодня, 27 февраля, в Алтайском государственном аграрном университете состоялось отраслевое совещание переработчиков меда и пчелопродуктов, организованное по инициативе управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям

В совещании приняли участие более 50 представителей организаций, занимающихся производством и переработкой меда и пчелопродуктов, а также общественных объединений пчеловодов, региональных министерств сельского хозяйства и экономического развития, управлений ветеринарии, Россельхознадзора, Роспотребнадзора, по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям, по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, ученые Алтайского ГАУ и др.

Модерировала работу совещания заместитель начальника управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Ирина Попова .

«Алтайский ГАУ выбран в качестве площадки проведения неслучайно. АГАУ является тем высшим учебным заведением, которое максимально эффективно развивает теоретические и практические аспекты пчеловодства, а также переработки продукции пчеловодства!», – отметила в приветственном слове к участникам совещания Ирина Попова .

Повесткой заседания были предусмотрены 5 выступлений, освещающих вопросы состояния отрасли пчеловодства и переработки пчелопродуктов в крае, проблемы и перспективы регистрации наименования места происхождения товара «Алтайский мед», изменения в российском законодательстве в сфере ветеринарного контроля в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов и т.п.

В частности, заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края Михаил Чмырёв рассказал о развитии отрасли пчеловодства в регионе и мерах государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей и предприятий-переработчиков меда и пчелопродуктов по итогам 2023 года.

По имеющимся на 1 января 2024 г. официальным данным в регионе насчитывается 192 тыс. пчелосемей, абсолютное большинство из которых содержится в личных подсобных хозяйствах. В крае работают более 7 тыс. пасек, из них 42 – это крупные сельхозтоваропроизводители пчелопродукции, которые содержат от 350 пчелосемей и более, и племенной репродуктор по среднерусской породе пчел (Змеиногорский р-он). Производство меда в Алтайском крае в 2023 г. составило 8386 т, в т.ч. товарного меда – 4590 т.

Однако, как отметил Михаил Чмырёв , по неофициальным данным в крае насчитывается свыше 500 тыс. пчелосемей, что подтверждается данными анкетирования пчеловодов, которое проводилось учеными кафедры частной зоотехнии Алтайского ГАУ. Соответственно и товарного меда в крае, опять же по неофициальным данным, производится порядка 15-20 тыс . тонн. По факту только отдельные районы Алтайского края производят по 500-600 т меда. Если эти цифры подтвердятся, то именно Алтайский край претендует на звание лидера России по количеству пчелосемей и производству меда.

«Такой диссонанс в статистике – результат серых схем, которые наши пчеловоды, к сожалению, очень любят и не регистрируют настоящее количество пчелосемей. Но проблема проявляется в случаях гибели пчел в результате потрав. Таких случаев в крае становится с каждым годом все меньше, но они пока все же есть. И вот бывает, что пчеловод заявляет гибель 150 пчелосемей, а по хозяйственной книге зарегистрировано только 35, санитарного паспорта при этом нет. Естественно, что и комиссия муниципалитета потом не может подтвердить заявленное количество пчелосемей! От серых схем нужно уходить! Это, в конце концов, в интересах самих пчеловодов», – подчеркнул заместитель министра сельского хозяйства региона.

Алтайский край активно экспортирует мед за пределы региона. В зарубежные страны в 2023 г. было вывезено 414 т. Среди крупнейших импортеров алтайского меда – Казахстан, Монголия, Польша, США, Литва, Киргизия и др. страны. Постепенно растет экспорт в ОАЭ. Так в 2023 г. эта страна закупила 1,4 т меда с Алтая. Михаил Чмырёв уверен, что экспорт меда за рубеж может быть существенно увеличен, но для этого сельхозтоваропроизводителям необходимо повысить качество продукции и получить соответствующие национальные или международные сертификаты качества.

Михаил Чмырё в также подробно рассказал о нормативной базе и мерах господдержки пчеловодства в регионе.

Начальник отдела пограничного ветеринарного контроля на Государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю Владимир Тяптин и заместитель начальника отдела надзора за гигиеной детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ольга Рузанова проинформировали участников совещания об изменениях в законодательстве в сфере ветеринарии, ветеринарного контроля, надзора в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов.

Руководитель ООО «Агентство защиты интеллектуальной собственности и инноваций “АЛТПАТЕНТ”» Алексей Козырев представил данные об итогах регистрации в 2023 г. наименования места происхождения товара (НМПТ) «Алтайский мед». Это то свидетельство, которое на основе пыльцевой экспертизы меда позволяет официально относить продукцию к всемирно известному бренду «Алтайский мед» и защитить рынок от меда, произведенного в других регионах. Как сообщил Алексей Козырев , за последние 8 лет было выдано 23 свидетельства НМПТ «Алтайский мед». Прямо на совещании Алексей Козырев вручил сельхозтоваропроизводителям края еще 2 свидетельства на исключительное право наименования места происхождения товара «Алтайский мед», а также патент на изобретение.

Пчеловоды смогли задать выступающим все волнующие их вопросы.

В рамках совещания был отдельно рассмотрен вопрос о создании на базе Алтайского ГАУ Научно-просветительского центра пчеловодства на Алтае. Напомним, что с инициативой открытия такого центра выступил в ноябре 2023 г. ректор АГАУ Николай Колпаков .

К.б.н., доцент кафедры частной зоотехнии Алексей Попеляев представил участникам совещания концепцию Научно-просветительского центра. В качестве предпосылок его создания в регионе ученый отметил такие факты, как то, что именно Алтай исторически является «колыбелью» сибирского пчеловодства, кроме того, Алтайский край занимает 1 место в России по количеству пчелосемей и производству товарного меда, в регионе активно работают предприятия по переработке продукции пчеловодства, в Алтайском ГАУ ведется научная деятельность в области пчеловодства.

«Сегодня в Алтайском крае есть необходимость проведения просветительской работы с населением относительно определения качественного меда, и эту функцию центр смог бы выполнять. Кроме того, он стал бы площадкой, которая может объединить пчеловодов и разные общественные организации пчеловодов, что способствовало бы, на наш взгляд, их консолидации и сделало бы коммуникацию с госорганами более эффективной!», – считает Алесей Попеляев .

Ученый АГАУ представил дизайн-проект Научно-просветительского центра пчеловодства на Алтае на базе Биолого-технологического факультета АГАУ и пригласил сельхозтоваропроизводителей пчелопродукции к сотрудничеству по его созданию и наполнению экспонатами.

Фото Константина Пехтерева

Взято отсюда.

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