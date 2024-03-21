Александр Романенко: Наша молодежь готова стать творцами будущего страны

Председатель АКЗС Александр Романенко провел парламентский урок для старшеклассников города Горняк. Урок прошел в средней образовательной школе №4 в ходе рабочего визита спикера в Локтевский район.

В этом году подобные встречи, приуроченные к юбилею представительного органа Алтайского края, проходят во всех районах региона.

Александр Романенко признался, что для него было важно провести занятие для ребят, которые живут в родном для него Горняке и учатся в той же школе, где учился он.

«Я поражен знаниями и активностью ребят. Я знал, что молодежь сегодня грамотная, но не думал, что настолько. Это очень приятный сюрприз», – поделился после встречи спикер.

«Изначально я предполагал рассказать им главным образом про работу нашего законодательного органа, но, когда я понял их осведомленность в этом вопросе, разговор вышел далеко за рамки этих планов. У ребят есть понимание о том, что сегодня происходит в нашей стране и мире, какова роль нашего государства, какой вклад вносят органы власти и жители Российской Федерации. Получился очень разносторонний разговор. Сегодня я еще раз убедился, что будущее у России есть, поскольку есть такая молодежь, наши дети, которые вполне готовы стать творцами будущего страны», – отметил Александр Романенко.