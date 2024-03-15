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Александр Романенко вместе с внучками посетил избирательный участок

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Александр Романенко вместе с внучками посетил избирательный участок

Секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко традиционно голосует в барнаульской детской школе искусств №1. Он считает, что на выборы нужно ходить всей семьей, приводить детей и внуков.

«Нужно иметь активную гражданскую позицию, особенно молодежи. Это будущее нашей страны, поэтому мне не безразлично, каким оно будет для моих внучек. У меня их пятеро», – отметил Александр Романенко.

Выборы президента в нынешней внешнеполитической обстановке имеют особое значение, считает он.

«Мы видим, что происходит на международной арене, на границе с Украиной. Нацисты всех мастей пытаются помешать жителям наших новых территорий прийти на избирательные участки. Но в ходе этого голосования мы покажем, что мы одна семья и мы непобедимы. Мы изберем лидера, который поведет нашу страну дальше», – сказал Александр Романенко.

Он призвал жителей Алтайского края исполнить свой гражданский долг, прийти на избирательные участки или проголосовать дистанционно.

«Дорогие земляки, это очень важно для каждого из нас с вами. Мы сегодня выбираем будущее нашей России, будущее наших детей и внуков», – заключил секретарь регионального отделения «Единой России».

Напомним, выборы президента России проходят с 15 по 17 марта 2024 года. Участки для голосования в течение трех дней будут работать с 08:00 до 20:00. На пост президента России претендуют четыре человека, информация обо всех кандидатах есть на сайте Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. За чистотой и прозрачностью выборов следят общественные наблюдатели.

Взято отсюда.

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