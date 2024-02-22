Александр Терентьев поддержал идею о компенсации затрат на лекарства “задним числом”

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В партии выступили за компенсации “задним числом” затрат на покупку лекарств, которые не попали в распоряжение правительства

Председатель партии “Справедливая Россия – За правду” и руководитель партийной фракции в Госдуме Сергей Миронов предлагает компенсировать гражданам затраты на покупку жизненно важных лекарств, на которые чиновники не успели выделить средства из бюджета, сообщает пресс-служба алтайского отделения партии.

“Мы считаем, что механизм закупки жизненно необходимых лекарств государством и бесплатное обеспечение ими граждан – единственный верный вариант. Однако, когда раз от раза он дает сбой, значит, его нужно чинить. Сергей Михайлович предложил, действительно, рабочий метод. Только рублем можно заставить чиновников нормально работать. Думаю, что такой стимул будет не лишним. Потому что за годы практики наладить работу не получилось. Люди продолжают жаловаться, что приходится ждать медикаменты. А от них зависит жизнь“, – подчеркнул депутат Госдумы Александр Терентьев.

Сергей Миронов привел данные Всероссийского союза пациентов (ВСП), согласно которым целый ряд лекарств, одобренных специальной комиссией Минздрава, не попал в соответствующее распоряжение правительства.

По этой причине правительство не закупает препараты и не выдает их нуждающимся. Кроме того, в прошлом году заседания комиссии несколько раз откладывали, что также затягивает весь процесс лекарственного обеспечения больных. В итоге многие вынуждены покупать лекарства за свой счет или пользоваться менее эффективными препаратами.

“Мы предлагаем компенсировать гражданам “задним числом” затраты на покупку лекарств, одобренных комиссией Минздрава, но не попавших в распоряжение правительства. За медлительность чиновников должно платить государство, а не люди, которым дорог каждый день, а иногда и каждый час”, – заключил социалист.

Взято отсюда.

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