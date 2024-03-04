Александру Лазареву присвоено звание «Заслуженный изобретатель Российской Федерации»

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении государственных наград и почетных званий. Указ об этом опубликован на официальном портале правовой информации.

«За многолетнюю плодотворную научную и изобретательскую деятельность по внедрению в медицинскую практику современных технологий лечения онкологических заболеваний присвоить почетное звание «Заслуженный изобретатель Российской Федерации» Лазареву Александру Федоровичу», — говорится в указе.

Александр Лазарев – доктор медицинских наук, профессор, заместитель председателя комитета Алтайского краевого Законодательного Собрания по здравоохранению. Более сорока лет работает в сфере онкологии в медицинских учреждениях Барнаула и Алтайского края.

Имеет почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» (1995), Кавалер ордена Почета (2000), ордена Дружбы (2013), ордена «За заслуги перед Алтайским краем» II степени (2018). Награжден краевыми медалями за заслуги в труде и заслуги перед обществом.

Избирался депутатом Алтайского краевого Совета народных депутатов в 1990, 1992, 1996 и 2004 годах; в 2008, 2011, 2016 и в 2021 годах становился депутатом Алтайского краевого Законодательного Собрания, три срока являлся председателем комитета по здравоохранению и науке.

За время работы в законодательном органе Алтайского края последовательно отстаивает интересы работников здравоохранения, призывает к поддержке сельской медицины и развитию профилактических программ в крае.

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