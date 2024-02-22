Местами столбики термометров опустятся до -39 градусов

16 февраля 2024, 17:281 589Написать комментарий

Установившееся в Алтайском крае морозы ослабнут уже к этим выходным, однако радоваться рано — в начале следующей недели столбики термометров местами вновь покажут -39 градусов. О том, с чем связана непогода и когда ждать тепло, NGS22.RU рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

Серьезное похолодание в Алтайском крае объясняется арктическим антициклоном. На выходных трескучие морозы немного ослабнут, но в ночь на субботу, 17 января, всё еще ожидается -32…-27, местами до -38 градусов. Днем же столбики термометров покажут -23…-18 градусов.

В ночь на воскресенье, 17 января, будет -27…-22, местами до -33 градусов. В дневные часы в крае прогнозируют -21…-16 градусов.

Синоптик добавила, что на выходных на большей части Алтайского края пройдет снег.

Потепление будет краткосрочным и незначительным. Столбики термометров поползут вниз уже в первой половине следующей недели — с 19 по 21 февраля. Морозы заметно усилятся: ночью будет -35…-30, местами в северных и предгорных районах до -39 градусов. Днем ожидается -25…-19 градусов.

Людмила Сырых подчеркнула, что это похолодание нельзя считать аномальными, ведь февраль — зимний месяц, и 30-градусные морозы в регионе в это время фиксируют часто.

— Аномально холодной погоду можно назвать, когда в течение пяти дней температура воздуха на одной станции понижается до -25 градусов и ниже, — объяснила синоптик NGS22.RU.

По предварительным данным, морозы ослабнут в Алтайском крае уже 22 февраля.

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Взято Источник

22.02.2024