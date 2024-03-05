Алтайская делегация принимает участие во Всемирном фестивале молодежи

1 марта на федеральной территории «Сириус» (Сочи) стартовал Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ), который продлится целую неделю. В многочисленных мероприятиях участвуют порядка 20 тысяч человек из 180 стран мира. Делегацию Алтайского края представляют 82 земляка, а возглавил ее губернатор Виктор Томенко.

Все ребята прошли тяжелый отбор – изначально подано около 3 тысяч заявок от желающих. Среди них – молодые ученые, специалисты из IT, медиасферы, туротрасли, молодые экологи, предприниматели, спортсмены, инженеры, участники СВО. В рамках образовательной программы молодежь из нашего региона рассказывает о культурной жизни малой родины, одним из символов которой выбрали Василия Шукшина. Копия его памятника с горы Пикет установлена в фестивальном парке «Россия в миниатюре». Кроме того, гостям ВФМ показали спектакль «Жил-был такой парень», а знаменитый киноактер Андрей Мерзликин прочитал отрывки из произведений Василия Макаровича.

Представительница делегации, студентка Алтайского филиала РАНХиГС Анастасия Корбут рассказала, что, как и все, попала в делегацию по итогам написания эссе и заполнения портфолио. По ее словам, она очень обрадовалась, узнав, что вошла в топ лучших ребят региона. После этого девушку пригласили на специальное обучение, где она познакомилась с другими участниками ВФМ.

«Фестиваль проходит очень дружелюбно и тепло. По организации никаких вопросов – всё на высшем уровне. Отмечу работу волонтеров, которые помогают нам во всех вопросах. Пока запомнились: церемония открытия, грандиозное шоу Ильи Авербуха, встреча Ассоциации студенческих спортивных клубов России, которую я представляю, а также футбольный фристайл – мой профильный вид спорта, – смеется Анастасия. – Это все заряжает, оставляет в душе веру в жизнь, во что-то человеческое».

В рамках фестиваля губернатор Виктор Томенко встретился с волонтерами из Алтайского края. Они работают с делегациями в аэропорту, помогают с их аккредитацией и заселением в гостиницы, организуют транспортное обслуживание и сопровождают на мероприятия. Особое внимание земляки уделяют гостям из Шри-Ланки, Венгрии, Бурунди и Малави – наш регион ведет культурное шефство над этими странами.

Губернатор поблагодарил добровольцев за образцовый труд. Отмечалось, что волонтеры из Алтайского края курируют наиболее ответственные направления на международных мероприятиях, таких как Олимпийские игры и Всемирная Универсиада. Опыт ребят будет востребован в дальнейшем при организации других крупных мероприятий в крае, например, таких как «Алтайская регата» летом 2024 года.

«Мероприятие получилось по-настоящему грандиозным. Активные, умные, талантливые ребята знакомятся друг с другом, обмениваются опытом, обсуждают совместные проекты. Большой открытый диалог, который особенно важен в обстановке сегодняшнего дня. Фестиваль, организованный по указу президента Владимира Путина, с первого дня стал масштабным событием в сфере международного сотрудничества молодых лидеров, за которыми наше общее будущее», – поделился своими впечатлениями Виктор Томенко.

Губернатор отметил, что общение с экспертами, успешными юношами и девушками из разных стран станет мощным стимулом для профессионального роста молодежи.

Наиболее значимым мероприятием стала стратегическая сессия «Будущее глазами молодёжи: единство в многообразии». Встреча прошла 3 марта, в качестве экспертов выступили ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий, Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, глава Росмолодежи Ксения Разуваева. В этот же день участникам ВФМ рассказали о тенденциях современного искусства и медиа. Среди спикеров такие известные люди как: турецкий актер, звезда сериалов «Великолепный век» Бурак Озчивит, режиссер Константин Богомолов, деятель кино и писатель Иван Охлобыстин, главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарина Симоньян.

Своими впечатлениями поделилась Анастасия Логина, руководитель муниципального объединения молодых педагогов Панкрушихинского района:

«Эмоции переполняют. Количество мероприятий колоссальное, качество великолепное. Буквально с одной встречи идем на выставки, потом сразу на следующую лекцию. Из спикеров по моему направлению очень понравилось выступление Татьяны Черниговской – послушать ее вживую было моей мечтой. С иностранными коллегами взаимодействуем, но зачастую языковой барьер мешает. Думаю, многие участники фестиваля, когда приедут домой, замотивируются на изучение английского языка».

Пока девушке больше всего запомнилось мероприятие в конном центре, где занимаются инклюзивным образованием детей. Здесь ребятишки проходят реабилитацию с помощью адаптивной верховой езды. Молодые педагоги провели для них мастер-класс, на котором изготавливали специальные торты для скакунов.

Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

Также представители Алтайского края приняли участие в гастрофестивале «Россия на вкус», фестивале молодых поваров «Гастрономическая карта России». Накануне здесь накрыли «Главный стол России», где регионы представили свою кухню, и заодно продемонстрировали культурную идентичность и самобытность, народные художественные промыслы, декоративное искусство, столовые предметы. От Алтайского края работали три повара, которые презентовали публике яства региона – гречневую кашу с мраморной говядиной, салат из папоротника с кедровыми орешками, мясные деликатесы из вяленого марала, сыр, мед, халву, пряники, чай из трав и облепиховый сок.

«Лично у меня было волнение по поводу того, что будет сложно общаться с иностранными ребятами. У всех свой язык, культура, традиции разные. Очень важно никого не обидеть. К счастью, мои опасения оказались напрасными – вся молодежь оказалась открытой, готовой к диалогу. Для разговоров используем в основном английский язык и язык жестов. Все дружелюбно настроены, рады, что приехали в Россию, все в восторге от масштабности фестиваля и разнообразия мероприятий. Мой сосед по комнате – итальянец Джорджо из Болоньи. Мы очень подружились и тесно общаемся», – рассказал Александр Дежнев, ученик Тальменской школы № 3, представитель Движения Первых Алтайского края.

Фото: сайт ВМФ Фото: сайт ВМФ ИВАНОВ Никита Еще читают

Взято отсюда.

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