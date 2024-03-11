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Алтайская прокуратура организовала проверку после жалоб на потоп и вонь в общежитии

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Алтайская прокуратура организовала проверку после жалоб на потоп и вонь в общежитии

Фото: Республика Алтай в Telegram

Общежитие затопило жидкими бытовыми отходами. Люди обратились в управляющую компанию, которая находится в том же здании, однако должной реакции от них не дождались

В Горно-Алтайске прокуратура организовала проверку из-за сообщений о потопе в общежитии на проспекте Коммунистическом, 57, сообщает надзорное ведомство.

По словам жильцов, в общежитии могло прорвать канализацию, из-за чего с потолка начала сочиться горячая вода с запахом фекалий, пишет “Республика Алтай в Telegram”.

За эту комнату мы выплачиваем ипотеку. Мы сами студенты, у меня на руках трехмесячный ребенок. Когда позвонили в аварийно-диспетчерскую службу, нам ответили грубо. Сантехники перекрыли воду только через 40 минут“, – написали они.

Однако это, как рассказывают местные жители, ничего не поменяло. Горячая вода продолжила сочиться, портя технику и детские вещи. При этом запах в комнатах стоит невыносимый.

Известно, что этот дом обслуживает управляющая компания “РКЦ ЖЭУ”, которая уже не раз попадала в скандалы. В 2017 году ей выписали штраф, поскольку женщина – ветеран ВОВ сломала руку, поскользнувшись на льду во дворе дома. В этом году горожане жаловались на УК из-за неочищенных от снега дворов на улице Проточной. Позже якобы из-за этого ею интересовалась прокуратура, пишет Telegram -канал “Грифон видит все”.

По итогам проверки при наличии оснований в надзорном ведомстве примут меры прокурорского реагирования.

Ранее “Толк” писал о том, что жильцы барнаульской пятиэтажки страдают от невыносимой вони в подвале и подъездах. Эпицентр зловонного запаха находится в помещении, где расположен тепловой узел. На трубах образуется заметный конденсат.

Взято отсюда.

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