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«Алтайская регата» состоится на гребном канале летом 2024 года

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«Алтайская регата» состоится на гребном канале летом 2024 года

Этой новостью с жителями края поделился губернатор Виктор Томенко в своём телеграм-канале.

Источник фото: Телеграм-канал Виктора Томенко

Культурно-спортивный фестиваль пройдёт с 29 июня по 1 июля. Ожидается, что в нём примут участие около 400 спортсменов из разных стран. В том числе из Китая, Таиланда, Мьянмы, Камбоджи, Индонезии, Малайзии, Лаоса, Сингапура, Вьетнама.

Отметим, Алтайский край уже не в первый раз принимает соревнования такого масштаба. На гребном канале, например, тренировалась сборная России перед Олимпиадой в Пекине

«Переговоры с представителями стран Азии уже начались. В ближайшее время будет создан оргкомитет, который возглавит заместитель председателя правительства края Виталий Владимирович Снесарь. И будем решать все вопросы в рабочем режиме», — отметил губернатор.

Взято отсюда.

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