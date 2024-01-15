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Алтайская семья примет участие во Всероссийском семейном форуме «Родные – Любимые»

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Алтайская семья примет участие во Всероссийском семейном форуме «Родные – Любимые»

С 19 по 23 января в Москве на площадке Международной выставки-форума «Россия» пройдет Всероссийский семейный форум «Родные – Любимые».

Организаторами мероприятия выступают Движение Первых, Росмолодежь, Министерство труда и соцзащиты РФ, общество «Знание».

В открытой программе примут участие все посетители выставки на ВДНХ. Для них в павильонах пройдут семейные дни с мастер-классами, интерактивными лекциями, конкурсами, катанием на коньках, уличными гуляниями, театрализованными представлениями.

Участниками специальной программы форума станут более 1000 человек. Это семейные династии из каждого региона, профессиональные династии компаний и ведомств, многодетные и приемные семьи, потомки героев России и выдающихся первооткрывателей, семьи активистов Движения Первых.

Семьи-конкурсанты проведут экскурсии по экспозициям своих регионов, расскажут о достижениях земляков и памятных местах малой Родины, получат возможность проявить творческие способности и выступить на сцене семейным коллективом. Все участники получат памятные призы.

Алтайский край представит многодетная семья Онеговых-Верещинских. Супруги воспитывают 5 детей, в 2022 году победили в краевой эстафете «Согрей теплом родительского сердца». Все члены семьи занимаются общественной деятельностью.

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Взято отсюда.

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