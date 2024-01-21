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Алтайская таможня за прошлый год возбудила 22 уголовных дела по факту контрабанды лесоматериалов

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Алтайская таможня за прошлый год возбудила 22 уголовных дела по факту контрабанды лесоматериалов

Речь идёт о почти 4 тысячах кубометров.

Незаконно вывезти лес из Алтайского края в страны ближнего зарубежья злоумышленники пытались и автомобильным, и железнодорожным транспортом с использованием подложных документов. Причём, организаторами были граждане России. Так, совместно с ФСБ были задержаны лица, отправившие контрабандным путём за границу более 3,5 тысяч кубов пиломатериалов хвойных пород на сумму более 42 млн рублей. Пресекли таможенники и вывоз почти 300 кубов древесины стоимостью более 3 млн рублей. Лесоматериалы изъяты.

По всем выявленным преступлениям в сфере лесоэкспорта таможня возбудила уголовные дела по части 1 ст. 226 УК РФ: контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет и крупный денежный штраф.

Алёна Кекина , пресс-секретарь Алтайской таможни

Татьяна Долгова

Взято отсюда.

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