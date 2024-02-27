Алтайские аграрии побывали на ведущем производстве Самарской области

27 февраля делегация Алтайского края в составе 35 руководителей и специалистов хозяйств во главе с заместителем Председателя Правительства края Александром Лукьяновым побывала на одном из ведущих заводов – «Пегас-Агро» в Самаре.

Предприятие занимается выпуском самоходных опрыскивателей-разбрасывателей трех модификаций, которые востребованы в аграрном секторе. По словам гендиректора завода Светланы Линник, здесь внедрена и активно развивается производственная система постоянных улучшений кайдзен, то есть специалисты анализируют информацию от клиентов и улучшают технику по рациональным предложениям потребителей. В том числе, учтены и идеи алтайских хозяйственников.

Фото: Минсельхоз Алтайского края Александр Лукьянов в свою очередь подтвердил, что опрыскиватели самарского завода – надежные помощники на алтайских полях.

«Качество техники проверено годами, доступные цены, плюс сервисное обслуживание по первой заявке, играют определяющую роль в пользу выбора таких машин. С 2016 года в регион поставлено 176 опрыскивателей, еще 40 заявок на «Туманы» поступило на 2024 год», – рассказал Александр Лукьянов.

Фото: Минсельхоз Алтайского края Ежегодно завод презентует свою технику на Межрегиональном агрофоруме «День сибирского поля». Этот год не станет исключением.

«Алтайский край – житница страны и для нас интересен. Мы готовы организовать и провести на вашей территории и собственный полевой семинар, куда пригласим аграриев – как потенциальных покупателей, так и действующих с целью демонстрации наших достижений, того, что мы не стоим на месте и отечественная техника нисколько не уступает импортной», – рассказала Светлана Линник.

Фото: Минсельхоз Алтайского края

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Взято отсюда.

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