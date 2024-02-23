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Алтайские бойцы записали трогательное видео для матерей

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Алтайские бойцы записали трогательное видео для матерей

Бойцы из Алтайского края поблагодарили земляков за постоянную поддержку и исполнили песню для всех матерей.

«Огромная благодарность и человеческое спасибо тем, кто рядом и помогает нам. Это педагоги и дети, родители, школа №1 Тальменского района. Отдельное спасибо ученикам 10А класса за теплые слова», – поблагодарили бойцы.

Бойцы подчеркнули, что с самого начала СВО они чувствуют поддержку земляков.

«Это очень важно для нас всех. Ваш патриотизм и активная гражданская позиция помогают нам идти к победе. Мы вместе и это сила. Враг будет разбит. Победа будет за нами!», – пообещали бойцы.

После этого они исполнили песню, посвященную матерям.

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Взято отсюда.

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