Алтайские дорожники готовы к работе в усиленном режиме

В регионе ожидается ухудшение погодных условий.

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16 и 17 марта в Алтайском крае ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, дождя, метели, а также усиление ветра до 20 м/с и гололёдные явления. В связи с этим дорожные службы региона переведены в усиленный режим работы, сообщили в Минтрансе Алтайского края.

Водителей призывают быть предельно внимательными и осторожными, а также рекомендует воздержаться от рискованных маневров на дороге.

Телефоны диспетчерских служб:

дежурный КГКУ «Алтайавтодор»: +7 (3852) 507-512, 8-800-222-3169;

дежурный ФКУ Упрдор «Алтай»: +7 (3852) 63-14-59;

дежурный ЦУКС ГУ МЧС России по Алтайскому краю: +7 (3852) 20-26-72;

дежурный УГИБДД: +7 (3852) 39-35-86.

Взято отсюда.

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