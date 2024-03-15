Алтайские дорожники готовы к работе в усиленном режиме

В регионе ожидается ухудшение погодных условий.
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16 и 17 марта в Алтайском крае ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, дождя, метели, а также усиление ветра до 20 м/с и гололёдные явления. В связи с этим дорожные службы региона переведены в усиленный режим работы, сообщили в Минтрансе Алтайского края.
Водителей призывают быть предельно внимательными и осторожными, а также рекомендует воздержаться от рискованных маневров на дороге.
Телефоны диспетчерских служб:
Взято отсюда.
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