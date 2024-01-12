Алтайские эксперты высказали мнение по поводу демонтажа памятника «Алёша» в Болгарии

Напомним, что прообразом для монумента послужил участник Великой Отечественной войны, разведчик и связист, кавалер двух орденов Красной Звезды и других наград, житель Алтайского края Алексей Скурлатов.

Источник фото: Катунь 24

В сентябре 1944 года Алексей Иванович участвовал в Болгарской операции. В мае 1945-го в Пловдиве он встретил День Победы. Однако в современной Европе реванш взяли силы, перевернувшие историю с ног на голову. Советский союз и его армию, освободивших Болгарию от немецко-фашистских захватчиков, теперь называют не иначе как оккупантами.

Депутаты партии «Демократы за сильную Болгарию» внесли предложение о демонтаже памятника. Инициативу обсудят 17 января. Ранее в болгарской столице приступили к демонтажу памятника Советской армии. В российском МИДе действия болгарских властей уже назвали враждебными. Мы попросили алтайских экспертов высказать своё мнение.

«Знаете, я по этому поводу хочу сказать одно: вот историческая память, она у некоторых, к сожалению, очень короткая. Когда-то в Болгарии очень любили русского поэта А.С. Пушкина. И вот я еще со школьной скамьи помню его великие слова: «неуважение к предкам – первый признак безнравственности». Снос памятника русскому солдату, освободителю, русскому воину, это была инициатива не советского руководства. Это была инициатива жителей Болгарии. Скульпторами и архитекторами данного ансамбля являются жители Болгарии», — рассказал член Регионального политического совета, заместитель председателя комитета по образованию и науке Алтайского краевого Законодательного Собрания Сергей Писарев.

Добавим, что памятник советскому солдату-освободителю был открыт 66 лет назад. Это 11-метровая скульптура советского солдата, смотрящего на восток. К монументу ведет широкая лестница из 100 ступеней.

Взято отсюда.

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