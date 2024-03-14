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Алтайские компании-экспортеры могут продвинуть свой бренд с помощью программы «Сделано в России»

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Алтайские компании-экспортеры могут продвинуть свой бренд с помощью программы «Сделано в России»

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, /НИА-АЛТАЙ/. Проект «Сделано в России» помогает отечественным производителям подтверждать статус добросовестного и надежного поставщика качественной продукции.

Участниками проекта могут стать компании любой отрасли несырьевого неэнергетического экспорта.

Для вступления в программу «Сделано в России» необходимо пройти процедуру добровольной сертификации в Российском экспортном центре по одному или нескольким направлениям: надежность, уникальность, экологичность и органическое происхождение. После этого компания становится полноправным участником программы и получает право маркировать сертифицированную продукцию знаком «Сделано в России», уточняют в Министерстве экономического развития Алтайского края.

Кроме того, участники программы получают информационную и маркетинговую поддержку Российского экспортного центра, возможность продвижения продукции на приоритетном рынке с дальнейшим масштабированием на другие страны, публикации в каталоге конкурентоспособной продукции для распространения через зарубежные сети и другие меры поддержки.

Узнать более подробную информацию о программе и подать заявку можно на сайте Российского экспортного центра.

Справка: Российский экспортный центр – государственный институт поддержки несырьевого экспорта, который оказывает компаниям всех отраслей финансовую и нефинансовую помощь на различных этапах выхода на внешние рынки, в том числе в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Источник: Официальный сайт Правительства Алтайского края.

Взято отсюда.

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