Алтайские общественники рассказали о пресечении провокаций на выборах президента

Фото: Олег Укладов

Общественные наблюдатели в целом оценили ситуацию на выборах, как спокойную, но рассказали о нескольких инцидентах в дни голосования

Выборы в Алтайском крае проходят без эксцессов, однако совсем без непредвиденных ситуаций все же не обошлось. Об этом в ходе круглого стола, посвященного промежуточным результатам выборов, вопросам безопасности и противодействия провокациям, рассказали представители центра общественного наблюдения 17 марта.

17 марта, 15:08 Пятиметровые сугробы не помешали жителям алтайских сел проголосовать

На некоторых участках проходят ярмарки, выставки, люди приходят голосовать семьями, а где-то пробираются через огромные сугробы

Сотрудничество регионов

Ведущим мероприятия выступил глава центра общественного наблюдения, заведующий кафедрой частного права Алтайского филиала РАНХиГС Алексей Чесноков. При этом сказать, что круглый стол был сугубо алтайским, нельзя: в нем, с помощью видеосвязи, также приняли участие и представители штабов общественного наблюдения других регионов – Кемеровской области, Республики Алтай и даже Херсонской области. Намеревались принять участие и общественники из Белгородской области, однако им подключиться в “прямом эфире” не удалось. Из-за обстрелов региона они направили небольшое видеосообщение.

“Остался, наверное, самый тяжелый день [работы наблюдателей]. Если “спрессовать” интенсивность работы первых двух дней, то получится интенсивность работы сегодняшнего дня”, – отметил Чесноков.

Впрочем, первым выступлением стала демонстрация того самого видео от белгородцев. Там наблюдателям приходится работать в опаснейших условиях. Так, по словам главы белгородской Общественной палаты Ирины Борисовой, в рабочем штабе наблюдателей есть отдельное помещение для того, чтобы переждать обстрел города. И общественникам пришлось им воспользоваться незадолго до записи ролика. При этом явка избирателей в Белгородской области высокая, отметили на круглом столе.

Круглый стол 17 марта Фото: Алексей Янкин

В Херсонской области с явкой также никаких проблем: об этом сообщил глава Общественной палаты региона Игорь Качур. Активность обстрелов со стороны ВСУ не останавливает граждан России.

“Люди продолжают идти, представители правоохранительных органов продолжают эффективно отрабатывать последствия [чрезвычайных] ситуаций“, – сообщил Качур.

Дела местные

На Алтае же все, в целом спокойно. Правда, в Республике Алтай имел место инцидент, в ходе которого гражданка безуспешно попыталась залить смесь зеленки и керосина в урну для голосования.

В Кузбассе перед выборами в соцсетях распространили ложное сообщение о том, что рядом с одним из участков якобы разливают спиртное, некие “выборные” сто грамм.

Несколько небольших инцидентов в Алтайском крае все же зафиксировали.

Круглый стол 17 марта Фото: Алексей Янкин

Во-первых, как сообщил Алексей Чесноков, на одном из участков избиратель попытался выхватить регистрационный журнал и разорвать его. У хулигана ничего не вышло: сотрудники правоохранительных органов его остановили.

17 марта, 11:03 Кульминация голосования: как в Барнауле проходит третий день выборов президента. Фото

Избирательные участки работают до 20.00. Те, кто еще не пришел на пункты для голосования, еще имеют возможность сделать это

Во-вторых, проблемы возникли у алтайских коммунистов: некий гражданин сделал репост их агитационной публикации. Произошло это уже в период тишины и могло повлечь проблемы для КПРФ. Однако ситуацию удалось уладить, так как оказалось, что виновник не имеет отношения к коммунистам, а проживает и вовсе на Урале.

Кроме того, вне участков наблюдались попытки провокаций. Так, некие злоумышленники распространили материалы, стилизованные под приглашения на выборы, но содержание их было нецензурным и дискредитирующим избирательную систему.

По мнению общественника, ближе к вечеру 17 марта накал подобных выходок может вырасти и к этому наблюдателям нужно быть готовыми.

Кроме того, система дистанционного электронного голосования в России, как заявил Чесноков, столкнулась с кибератаками. Исходили они с территории Украины, Европы и Северной Америки. При этом сам механизм устоял.

Взято отсюда.

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