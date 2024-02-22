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Алтайские полицейские за год пресекли незаконный вывоз за рубеж более 14 тысяч кубов лесоматериалов

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Алтайские полицейские за год пресекли незаконный вывоз за рубеж более 14 тысяч кубов лесоматериалов

В 2023 году сотрудники транспортной полиции, таможенники и пограничники Алтайского края выявили более 200 правонарушений в сфере оборота древесины и пресекли незаконный вывоз за рубеж более 14 тысяч кубометров лесоматериалов.

Так, на пункте пропуска «Кулунда» во время проверки товарно-сопроводительных документов остановили 53-летнего иностранца, который пытался вывезти из страны сосну и кедр. Реальный объем груза превысил на 550 кубов данные официальных бумаг. За нарушение законодательства мужчина оплатил штраф – 30 тысяч рублей. Всего за минувший год суды оштрафовали перевозчиков леса почти на 2 млн рублей.

По фактам контрабанды стратегически важных ресурсов возбуждено 25 уголовных дел. Например, правоохранители раскрыли преступную схему 42-летнего жителя Алтайского края. Он покупал пиломатериалы ценных хвойных пород у заготовителей без правоустанавливающих документов, а таможенникам предоставлял заведомо недостоверные сведения.

В дальнейшем нарушитель вывозил ресурсы из России и продавал за рубежом иностранным компаниям. Всего в Среднюю Азию продано более 1 600 кубометров пиломатериалов стоимостью более 21 млн рублей.

Всего в 2023 году злоумышленники вывезли за границу 4 тысячи кубов леса стоимостью около 40 млн рублей.

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Взято отсюда.

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