Алтайские политики отдали свои голоса за будущее страны

В регионе проходит второй день голосования на выборах Президента Российской Федерации. Депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания и Государственной Думы прибыли на участки, чтобы сделать свой выбор. Депутат АКЗС, кавалер Ордена Мужества Владимир Громов подчеркнул, что выборы 15-17 марта – поистине историческое событие. “Народ России всегда делают свой собственный, а не навязанный кем-то выбор. В эти мартовские дни россиянам предстоит сделать его еще раз – так же самостоятельно, суверенно, ни на кого не оглядываясь. Нет никаких сомнений, что это будет правильный выбор!”, – сказал он. Депутат Законодательного Собрания Иван Мордовин тоже проголосовал на выборах главы государства 16 марта. Он пришел на избирательный участок вместе с сыном. “Выборы президента – важнейшее событие, определяющее политический курс России. Поэтому всем нам необходимо проявить ответственность и принять участие в определении судьбы нашей страны”, – высказал свое мнение Иван Мордовин. Отдали свои голоса за одного из кандидатов в Президенты и депутаты Александр Лазарев и Андрей Абрамов. На участке для голосования побывал депутат Государственной Думы Иван Лоор. “В Барнауле с тех самых пор, когда из района переехал сюда на постоянное место жительства, всегда голосую на одном и том же избирательном участке. И сегодня встретил многих знакомых лиц – членов участковой избирательной комиссии. Знаю, что это очень порядочные, ответственные люди. Именно по такому критерию и отбираются те, кто координирует этот важный государственный процесс, поэтому сомнений в честности проведения выборов у меня нет”.