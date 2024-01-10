Алтайские сельчане подверглись массовой атаке телефонных аферистов

Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

Не все жители Михайловского района стойко перенесли мошеннические атаки. Две пенсионерки повелись на уловки аферистов и отдали свои сбережения

Сотрудники полиции в Алтайском крае задержали курьера мошенников в момент перечисления денег через банкомат. Подробности сообщили в региональном ГУ МВД.

Жители и работники различных ведомств Михайловского района 9 января получили огромное количество звонков, в основном, на стационарные телефоны с сообщением от мошенников: “Ваш родственник попал в беду”. Заявления одно за другим стали поступать в дежурную часть.

Сотрудники полиции срочно начали оповещать жителей района о телефонных мошенниках. Подавляющее большинство населения правильно оценили действия злоумышленников и реагировать не стали.

06 января, 14:27 В Барнауле пенсионерка набрала кредитов на 500 тысяч рублей по указке аферистов

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Но в 21.40 в полицию поступило заявление от 86-летней жительницы села Ракиты о том, что после такого звонка она передала неизвестному 500 тысяч рублей. Приметы подозреваемого она запомнить не смогла: был в шапке-балаклаве и темной одежде.

Предварительно удалось установить, что за четыре часа до этого пенсионерке позвонил неизвестный. Он сообщил, что ее дочь попала в ДТП, переходя дорогу в неустановленном месте, а за рулем, якобы, находилась беременная женщина, которая от удара потеряла ребенка. Чтобы оградить дочь от проблем, пожилой женщине предложили передать 800 тысяч рублей. Испуганная пенсионерка, сказала, что у нее только 500 тысяч и отдала их появившемуся вскоре курьеру. Когда все выяснилось, пострадавшая обратилась в полицию.

На место происшествия выехал начальник отделения МВД России по Михайловскому району, подполковник полиции Роман Трушин. Перед выездом в село он заехал в помещение, где находились банкоматы и увидел там двух молодых людей в темной одежде, один из них совершал операции. Именно в этот момент он перечислял деньги, которые забрал у пожилой женщины.

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В регуляторе отметили, что аферисты часто называются сотрудниками ведомств, присылают поддельные удостоверения и знают, как вызвать в человеке нужные эмоции, однако распознать мошенника все же можно

Руководитель отдела задержал злоумышленника и вызвал следственно-оперативную группу. 23-летний молодой человек из села Малиновое озеро готовился перечислить еще 100 тысяч рублей, которые по схеме “Ваш родственник попал в ДТП” он буквально несколько минут назад забрал у 95-летней жительницы райцентра Михайловское. И она даже не успела обратиться в полицию.

По данному факту возбудили уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Сотрудники полиции проверяют его на причастность к другим аналогичным преступлениям.

Начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю, генерал-лейтенант полиции Андрей Подолян принял решение о поощрении Романа Трушина.

Ранее жительница ЗАТО Сибирский поверила мошенникам и лишилась более миллиона рублей .

Взято отсюда.

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