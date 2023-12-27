Алтайские спасатели отмечают свой профессиональный праздник

Сегодня, в свой профессиональный праздник, сотрудники Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России имени В.В. Зюкова принимают поздравления. А один из их коллег, Владимир Катунин, получил звание заслуженного спасателя РФ. Накануне журналисты «АП» пообщались с этим по-настоящему героическим человеком.

Сообщение от далёких друзей

Новость о том, что Владимиру присвоено такое по всем меркам почетное звание, пришла неожиданно от друзей из другого региона.

– Для меня эта награда значимая, – говорит Владимир Катунин. – Это оценка моей работы за 30 лет. Узнал я о том, что приказ подписан, от коллег из Абакана. Мы общаемся со всеми спасателями по всей России, и много у нас друзей. Вдруг ребята из Абакана пишут в мессенджере: «Поздравляем!» Спрашиваю: «С чем?» А они высылают фото приказа, который никто у нас еще не видел. Конечно, и я, и весь наш отряд восприняли новость с радостью.

На счету Владимира Катунина тысячи спасенных жизней. Можно сказать, что свою он полностью посвятил профессии. Как пришел в нее в 23 года, так и служит до сих пор. А миновало с тех пор тридцать лет. И стала такая работа, требующая особого умения вызволять людей из беды и крепких нервов, судьбой для этого человека.

Его осознанный выбор

– Когда я был ребенком, профессии спасателей еще не было как таковой. Родом я из села Михайловка Калманского района, учился в политехническом институте (теперь АлтГТУ. – Ред.), занимался в секции спортивного туризма с тренером Виктором Ивановым, – вспоминает Владимир Катунин. – В конце обучения мы ходили в очень сложные горные походы, в том числе и шестой категории на Памире. Руководителем группы был Александр Торощин. Собрались участники из Горного Алтая и Алтайского края, которые работали в контрольно-спасательной службе, и они уже обладали определенным опытом, которым делились с другими участниками похода. На таких восхождениях научился многому и студент политеха Владимир Катунин.

В дальнейшем, когда образовался Западно-Сибирский отряд, Торощин, занимавший должность заместителя командира, пригласил его на службу. И это было предложение, от которого Владимир не смог отказаться. На тот момент он уже окончил вуз и трудился по специальности – отвечал за электроснабжение на котельном заводе. Но судьба спасателя звала молодого человека.

– Иногда я думаю о том, как сложилась бы моя жизнь, если бы я остался на заводе, – размышляет Владимир. – Но каждый раз я прихожу к выводу, что сделал правильный выбор. Вспоминаю то время, когда началось формирование нашей службы, оно было самое интересное, бурное. У нас был уже и опыт по выживанию в любых условиях, горах или тайге, в любое время года, мы уже умели проводить спасательные операции. С тех пор мы многое сделали для людей, только у меня было более 3 тысяч спасательных работ.

Спасать правильно

По словам Владимира, как самые яркие запомнились те из них, которые пришлись на начало работы в отряде. Например, в 90-х, в начале мая, строился детский сад на улице Солнечная Поляна. Игравшие на стройке дети оказались придавлены блоками, которые внезапно обрушились.

– Мы тогда только получили технику специальную – гидравлическую, пневматическую иностранного производства, на тот момент высшего уровня, – рассказывает Владимир. – В мае, год точно уже не помню, у нас было дежурство, поступил сигнал, что произошло обрушение и завалило фундаментными блоками детей. Когда мы прибыли, выяснилось – до нас довели неполную информацию. Осложняло ситуацию то, что котлован заполнен ледяной водой, и один из мальчиков оказался буквально по горло в воде. И ему блок придавил ноги. Вокруг собралось много людей, уже подогнали кран, чтобы поднять его… Но если бы они использовали кран, ребенка просто раздавили бы…

К счастью, спасатели прибыли вовремя. Владимиру пришлось нырять в котлован вместе с гидравлическим инструментом, чтобы правильно установить его. И мальчика удалось вызволить. К сожалению, и сегодня далеко не все понимают, как правильно спасать людей из тех же завалов, в смятых после ДПТ машинах, когда у пострадавших зажаты конечности, и во многих других ситуациях. Поэтому так важно умение и уникальный опыт этих людей, которые гордо носят звание спасателей.

А ребята из отряда имени В.В. Зюкова – профессионалы высокого класса. Помощь их требуется не только в Алтайском крае и Горном Алтае, они выезжали работать и в другие регионы. Ведь когда приходит беда, именно их знания и опыт ничем нельзя заменить.

Цифры и факты

В 2023 году Западно-Сибирский поисково-спасательный отряд МЧС России имени В.В. Зюкова провел 176 спасательных работ. Среди них эвакуация пострадавших из труднодоступных мест, разного вида деблокировки, вскрытие квартир, спасение на воде, в лесу, в горах и прочее.

ЛОГИНОВА Тамара Еще читают

Взято отсюда.

новости горного алтая на сегодня , алтай новости происшествия ,