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Алтайские студенты колледжа культуры и искусств гастролируют по селам

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Алтайские студенты колледжа культуры и искусств гастролируют по селам

Студенты выпускного курса театрального отделения Алтайского колледжа культуры и искусств под руководством преподавателя Кирилла Позднякова поставили спектакль по произведениям Василия Шукшина.

Первыми его увидели жители села Косиха 21 февраля. На спектакле побывали школьники и работники культуры.

Основой для постановки «…и далеко раздвигается горизонт» послужили такие рассказы, как: «Думы», «Кукушкины слезки», «Двое на телеге», «Степкина любовь» и другие.

27 февраля артисты студенческого театра «На Сибирском» выступили в селе Троицком. В марте их будут ждать в Советском районе. Точная дата станет известна позже.

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Взято отсюда.

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