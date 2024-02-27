Алтайские студенты колледжа культуры и искусств гастролируют по селам

Студенты выпускного курса театрального отделения Алтайского колледжа культуры и искусств под руководством преподавателя Кирилла Позднякова поставили спектакль по произведениям Василия Шукшина.
Первыми его увидели жители села Косиха 21 февраля. На спектакле побывали школьники и работники культуры.
Основой для постановки «…и далеко раздвигается горизонт» послужили такие рассказы, как: «Думы», «Кукушкины слезки», «Двое на телеге», «Степкина любовь» и другие.
27 февраля артисты студенческого театра «На Сибирском» выступили в селе Троицком. В марте их будут ждать в Советском районе. Точная дата станет известна позже.
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