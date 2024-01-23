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Алтайские судебные приставы расскажут как противостоять угрозам коллекторов

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Алтайские судебные приставы расскажут как противостоять угрозам коллекторов

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю в рамках информационной акции по вопросам защиты прав граждан от неправомерных действий профессиональных взыскателей проведет тематическую горячую линию.

25 января 2024 года жители региона могут обратиться по телефону ☎️ 8 (3852) 29-59-48 в рабочее время 🕚 с 10.00 до 17.00 часов и получить квалифицированные ответы в случае нарушения их законных прав в результате недобросовестных действий при осуществлении возврата просроченной задолженности со стороны кредиторов.

Еще в рамках работы горячей линии граждане и организации также будут проинформированы об изменениях в законодательстве о взыскании просроченной задолженности, в частности о поправках в Федеральный закон от 03.07.2016 № 230 — ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», которые вступят в силу с 01 февраля 2024 года.

Взято отсюда.

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