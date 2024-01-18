реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Алтайские таможенники пресекли вывоз 3,9 тысяч кубометров лесоматериалов в 2023 году

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Алтайские таможенники пресекли вывоз 3,9 тысяч кубометров лесоматериалов в 2023 году

Было возбуждено 22 уголовных дела.

Источник фото: unsplash.com

В пресс-службе Алтайской таможни рассказали об итогах работы в прошлом году. Так, таможенникам совместно с сотрудниками УФСБ РФ по Алтайскому краю удалось пресечь незаконный вывоз древесины на общую сумму более 45 млн рублей.

По всем выявленным 22 преступлениям в сфере лесоэкспорта Алтайская таможня возбудила уголовные дела по части 1 статьи 226.1 УК РФ (Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов). За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до семи лет и крупный денежный штраф.

Взято отсюда.

алтай последние новости , новости алтая и барнаула ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости

«МК»: на Украине молодых людей уличили в исполнении российской песни «Бродяга»

18.01.2024

 Новости

Трамп: республиканцы не должны уступать Байдену ради поставок оружия Украине

18.01.2024

 Новости

Теннисистка Пивоварова: Хачанов дойдет на Australian Open до четвертого круга

18.01.2024

 Новости

США ввели санкции против 17 танкеров, перевозивших российскую нефть

18.01.2024

 Новости

Блинкова о победе над Рыбакиной: этот матч я запомню до конца жизни

18.01.2024

 Новости

Суд продлил арест фигурантам дела о гибели туристов в московском коллекторе

18.01.2024

 Новости

Суд вступился за отца, осужденного за использование родительского контроля

18.01.2024

 Новости

В Подмосковье завели дело после сообщений об издевательстве над школьником

18.01.2024

 Новости

В Махачкале после взрыва газа в доме погиб третий ребенок

18.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске