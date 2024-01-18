Алтайские таможенники пресекли вывоз 3,9 тысяч кубометров лесоматериалов в 2023 году

Было возбуждено 22 уголовных дела.

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В пресс-службе Алтайской таможни рассказали об итогах работы в прошлом году. Так, таможенникам совместно с сотрудниками УФСБ РФ по Алтайскому краю удалось пресечь незаконный вывоз древесины на общую сумму более 45 млн рублей.

По всем выявленным 22 преступлениям в сфере лесоэкспорта Алтайская таможня возбудила уголовные дела по части 1 статьи 226.1 УК РФ (Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов). За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до семи лет и крупный денежный штраф.

Взято отсюда.

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