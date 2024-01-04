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Алтайские театры открылись после Нового года: афиша спектаклей для детей и взрослых

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На главных сценах края покажут сказки, драмы и даже балет

Алтайские театры открылись после Нового года: афиша спектаклей для детей и взрослых

Алтайские театры уже открылись и приглашают на спектакли. На сайте Министерства культуры говорится, что работают Театр драмы, Молодежный и «Сказка».

В Молодежном театре в празднике покажут две премьеры — «Моя жена — робот» и «Бременские музыканты» В Драме идет «Серебряное копытце» по сказке Бажова. Для взрослых на экспериментальной сцене пройдет постановка «Не скажу» — по произведению известного автора Александра Цыпкина.

В Театре кукол покажут спектакль на новогоднюю тематику — «Зимовье зверей», по мотивам русских народных сказок. Создатели постановки обещают, что интересно будет не только маленьким зрителям, но и их родителям.

В краевой филармонии покажут сказку «Морозко». Ее поставил алтайский балетмейстер Александр Курбатов, а исполнит местный танцевальный коллектив.

Кстати, NGS22.RU уже рассказывал, куда пойти с ребенком на каникулах. Найдутся активности не только для юных театралов. Подробнее — по ссылке.

Взято Источник
04.01.2024

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