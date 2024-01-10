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Алтайские власти повысили взносы на капремонт

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В этом году индексация более щадящая, чем в прошлом

Алтайские власти повысили взносы на капремонт

Взносы на капремонт вырастут на 14 процентов с начала года. Такое постановление подписал губернатор Виктор Томенко, сообщает телеграм-канал «Бийск 22». Теперь жители панельных, кирпичных, блочных и монолитных домов до четырех этажей включительно будут платить по 11,32 рублей за квадратный метр вместо 9,92 рублей. Жители деревянных домов и домов смешанных конструкций до четырех этажей включительно — 12,49 рублей за квадратный метр вместо 10,94 рублей. Жители пятиэтажек и высоток — по 10,18 рублей за «квадрат», а ранее платили 8,92 рублей. Год назад взносы проиндексировали сразу почти на 50 процентов.NGS22.RU уже писал, как вырастут тарифы на коммуналку в 2024 году.

Взято Источник
10.01.2024

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