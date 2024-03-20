реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Алтайские врачи объяснили, можно ли заразиться раком

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Перспектива «подхватить» онкологию, как простуду, в результате контакта с больным человеком – это миф, не имеющий под собой никаких оснований. Тем не менее есть много людей, которые в этот миф верят: отсаживаются от полысевших людей в транспорте или запрещают детям дружить с онкобольными сверстниками. Алтайский онкологический диспансер дает подробные комментарии на этот счет.

Алтайские врачи объяснили, можно ли заразиться раком

Перчатки.

Не тот процесс

Случаи, когда люди боятся раковых больных в своем окружении иногда доходят до настоящих трагедий. Так, в 2019 году в Москве жители одного из домов в страхе заразиться онкологией потребовали выселить из соседней квартиры детей, которые приехали лечиться от рака.

У злокачественного заболевания нет обязательных для инфекционных процессов компонента, а именно: нет ни внешнего возбудителя, который бы запускал патологию, ни пути его – возбудителя – передачи от организма к организму. Патологические, раковые, мутации возникают внутри самих клеток, а они, в свою очередь, с человека на человека не «перепрыгивают», говорят врачи Алтайского онкодиспансера.

Алтайские врачи объяснили, можно ли заразиться раком

Приём у врача.

Что внутри

Итак, раком от контакта с онкологическим пациентом заразиться нельзя, но есть нюанс – некоторые инфекции могут приводить к развитию онкологии. Известны несколько возбудителей, онкогенность (способность вызывать рак) которых официально доказана.

ВПЧ – вирус папилломы человека

Существуют более 130 типов ВПЧ, онкогенными считаются всего четыре подтипа – 16, 18, 45, 46.

С ВПЧ связаны:

  • 99% случаев рака шейки матки
  • 80% случаев рака влагалища
  • 30-40% случаев рака вульвы
  • Большинство случаев рака полового члена и мошонки.

ВПЧ также может стать причиной злокачественных опухолей промежности, анального канала, шеи, головы, гортани, полости рта.

Чтобы не заразиться ВПЧ, женщинам стоит ежегодно проходить скрининги в женских консультациях и сдавать пап-тест. Всем стоит соблюдать элементарные меры предосторожности в интимной жизни, не начинать полосую жизнь до 18 лет, избегать беспорядочных связей и пользоваться презервативами, а также регулярно посещать стоматолога.

Существуют профилактические вакцины от ВПЧ, которые ставят в подростковом возрасте, но они не включены в Национальный календарь прививок.

Алтайские врачи объяснили, можно ли заразиться раком

Врач. Пациент.

Вирусы гепатита В и С

Они вызывают воспаление печени, при котором токсины не выводятся в полном объеме, а скапливаются в организме, вызывая повреждение клеток. В итоге нормальная ткань печени постепенно замещается соединительной и развивается цирроз, от которого до рака печени (гепатоцеллюлярной карциномы) остается один шаг.

Чтобы не заболеть, нужно:

  • соблюдать простые правила гигиены: иметь индивидуальные бритвенные и маникюрные принадлежности, зубные щетки, расчески.
  • использовать презервативы
  • проходить диспансеризацию (анализы на гепатиты В и С включены в стандарт)
  • не игнорировать бесплатную вакцинацию от гепатита В
  • полностью отказаться от факторов, разрушающих печень (алкоголя, курения, бесконтрольного приема лекарств, регулярных физических и психоэмоциональных перенапряжений).

Алтайские врачи объяснили, можно ли заразиться раком

Пандемия. Вирус

Helicobacter pylori

ВОЗ внесла эту бактерию в разряд канцерогенной первого класса. Около трети случаев рака желудка ассоциированы именно с ней.

Helicobacter pylori запускает каскад патологических изменений: неатрофиеский гастрит – атрофический гастрит – кишечная метаплазия – дисплазия – аденокарцинома (а вот это уже истинный рак).

Для профилактики попадания бактерии в желудочно-кишечный тракт необходимо:

  • мыть руки перед едой
  • использовать только личные предметы и средства гигиены
  • не есть в одном тарелки одновременно с другими людьми и пользоваться индивидуальными столовыми приборами.

Для защиты от внедрения бактерии в стенки желудка важно вовремя выявлять и лечить любые заболевания ЖКТ.

Самое важное – в нашем Telegram-канале

Взято отсюда
20.03.2024

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

МБУ «Автодорстрой» продолжает локальный ремонт дорог

В начале недели дорожная служба отремонтировала холодным асфальтом участки дорог…

Продюсер Гришковец: Кологривого убрали из афиши «Жванецкого» за нарушение этики

Креативный продюсер гала-концерта «Жванецкий» Евгений Гришковец признался, что выступление актера…

Гладков: в Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе отменена ракетная опасность. Об этом…

МИД: РФ расценивает слова генсека НАТО о выборах в РФ как…

Россия расценивает слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp