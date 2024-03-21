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Алтайский бизнесмен нажился на глухих, поставив дешевые гаджеты по цене топовых

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Алтайский бизнесмен нажился на глухих, поставив дешевые гаджеты по цене топовых

Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего  директора ООО «Алтайледтех». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). По данным следствия, ООО «Алтайледтех» осуществляет деятельность, связанную с оптовой торговлей электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями. В марте 2023 года в рамках реализации государственной программы «Доступная среда» организация выиграла аукцион на поставку технических средств реабилитации – телефонных устройств с функцией видеосвязи, навигации и текстовым выходом для обеспечения инвалидов по слуху. Однако при исполнении контракта по поставке техники обвиняемый не указал ее полной спецификации и маркировки, в результате чего 126 гражданам были переданы аппараты, не соответствующие условиям и заявленным техническим требованиям, худших характеристик и меньшей стоимости.

В результате мошеннических действий директором Общества были похищены денежные средства в размере более 1 миллиона 400 тысяч рублей, принадлежащие Отделению Фонда пенсионного и социального страхования РФ  по Алтайскому краю, оплатившего государственный контракт. Преступление выявлено оперативными сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю совместно с Управлением федерального казначейства РФ по Алтайскому  краю.

В ходе предварительного следствия следователь СК добился полного возмещения обвиняемым суммы похищенных мошенническим путем денежных средств. Кроме того, в обеспечение приговора на имущество обвиняемого следователем регионального Следственного комитета наложен арест на сумму 1 миллион 600 тысяч рублей. Следствием проделана кропотливая работа по сбору и закреплению доказательственной базы, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Взято отсюда.

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