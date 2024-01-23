Алтайский депутат уволился из школы после двух месяцев работы

Географ по образованию и по совместительству депутат Алтайского Заксобрания, 23-летний Александр пополнил ряды педагогов школы №10 в начале ноября 2023 года, а уволился 26 декабря.

Как признается Александр, впечатления от работы учителем у него остались только положительные.

— Не могу сказать, что выстрадал эти 2 месяца. Да, были тяжелые моменты, когда после рабочего дня сидел и думал: «Наконец-то, этот день окончился!», но эти сложности были сопряжены с тем, что у меня было мало опыта, — говорит Александр.

К слову, депутат мог остаться работать в школе на более долгий срок, но изначально его брали в качестве подменного учителя. Устраиваться в другую школу Александр не планирует.

Этот эксперимент позволил подсветить очевидные и неочевидные проблемы в образовании, и теперь Александр, как политик, будет работать над теми вопросами, которые, по его мнению, требуют решения.

За два неполных месяца работы молодой учитель заработал 32 832, 77 рубля. Депутат надеется, что ему удастся положительно повлиять на систему образования в регионе, и этот опыт совершенно точно не пропадет даром.

Взято отсюда.

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