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Алтайский губернатор поручил краевому Минстрою взять на контроль замерзающий Славгород

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Алтайский губернатор поручил краевому Минстрою взять на контроль замерзающий Славгород

Ситуацию в Славгороде обсудили на оперативном совещании регионального правительства 22 января. Как пишет в своем Telegram-канале губернатор Алтайского края Виктор Томенко, в городе произошла авария на теплотрассе, которая оставила без тепла десятки частных и многоквартирных домов. Несмотря на то, что сети уже отремонтировали, жалобы от жителей продолжают поступать. Губернатор поручил главе краевого Минстроя Ивану Гилеву взять ситуацию под личный контроль.

Когда конкретно произошла авария на сетях, не уточняется. Глава региона лишь указывает, что из-за порыва трубы без тепла остались 16 многоквартирных и 137 частных жилых домов, а также несколько социально значимых учреждений. Губернатор отмечает, что ремонт провели в срочном порядке, и теплоснабжение начали возвращать через восемь часов. Тем не менее в течение выходных органы власти получали сигналы от жителей города о проблемах с теплоснабжением. Вероятно, порыв произошел еще в конце рабочей недели.

Ситуацию обсудили на оперативном совещании в правительстве региона 22 января. Виктор Томенко поручил Ивану Гилеву держать ситуацию в Славгороде на личном контроле и ежедневно отчитываться об обстановке. «Важно убедиться, что у коммунальщиков Славгорода есть все необходимое для того, чтобы город в спокойном и безопасном режиме прошел отопительный сезон. Если нужна дополнительная помощь, нужно обязательно ее предоставить», — добавил губернатор.

Взято отсюда.

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